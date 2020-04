Ook manager van Alpecin-Fenix zet deur op een kier voor deelname aan Tour

Met de dag lijkt de kans groter dat Mathieu Van Der Poel mee zal doen aan de Tour de France dit jaar. Eerder brachten we u al dat de organisatie mogelijk meer wildcards zal uitdelen, maar nu heeft ook de ploegmanager Philip Roodhooft zelf gereageerd.

En hij staat zeker niet weigerachter tegenover een deelname aan de Tour de France. "Als de vraag komt, zeggen we uiteraard ja", zegt Roodhooft bij HLN.

Omdat er minder renners zullen deelnemen aan de tour, komt er ruimte bij voor een paar extra ploegen. Roodhooft liet dan ook meteen weten dat ze al geïnformeerd hebben bij ASO, organisator van de Ronde van Frankrijk.

"We hebben aan alle organisatoren laten weten dat we interesse hebben en daar hoor ASO ook bij, maar daar is het voorlopig bij gebleven", verklaart Roodhooft. "We mogen niet voor onze beurt spreken maar we willen natuurlijk heel graag meedoen aan de Tour". Eerder liet ook Belgisch kampioen Tim Merlier weten dat hij wel interesse had om de Ronde van Frankrijk te rijden dit jaar.