Van Den Spiegel bezorgd over timing UCI én de cross: "Gaan er vanuit dat Wout en Mathieu langer op de weg rijden"

Na de vergadering met de UCI liet Tomas Van Den Spiegel namens Flanders Classics weten zeker te kunnen leven met de data die voor de Vlaamse koersen op tafel liggen. In de Facebook Live van 'Sporza' kwamen er wel nog andere topics aan bod waar hij minder optimistisch over is.

Zo blijft het een feit dat de UCI de nieuwe kalender nog niet officieel heeft voorgesteld. "Er is een point of no return. Je kan wedstrijden niet blijven verder achteruit duwen. In mei moeten we weten waar we aan toe zijn. Die timing is nodig om de wedstrijd puur sporttechnisch georganiseerd te krijgen."

GEEN 50 000 MAN OP KWAREMONT

Dat zal het geval zijn voor Gent-Wevelgem, maar al helemaal voor de Ronde van Vlaanderen. "We moeten het uit ons hoofd zetten dat we wedstrijden gaan kunnen organiseren zoals we dat in het voorjaar doen. Vijftigduizend man op de Kwaremont, dat zullen we niet hebben. We gaan andere manieren zoeken om de fans bij de koers te betrekken."

KOPZORGEN OVER VELDRIJDEN

De fanbeleving is ook altijd enorm in het veldrijden. Hoe zit het daarmee? "Langzaam maar zeker beginnen er daarover wat kopzorgen te komen. We gaan met een overlap zitten die we normaal niet hebben tussen weg en veld. Zo gaan we er bijvoorbeeld vanuit dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel langer op de weg zullen rijden."

Ook in het veldrijden zal het programma op een weldoordachte manier in elkaar gestoken moeten worden. "We zullen eens goed moeten kijken naar de komende veldritkalender. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die dezelfde return kan hebben? Daar moeten we ons ook mee bezighouden."