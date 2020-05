Bakelants ziet hoe ASO heerst onder organisatoren: "Zolang niemand zich daar naast zet, moeilijk iets te veranderen"

De coronacrisis heeft onder andere de economische kwetsbaarheid van het wielrennen aangetoond. Nu is de vraag: kan daar iets aan gedaan worden? Jan Bakelants denkt niet dat dat simpel gaat worden en ziet ASO de lakens uitdelen.

Bij Sporza gaat Bakelants in op de discussie rond het model van het wielrennen. "Ik denk dat er te veel verschillende partijen zijn en dat er weinig visie is op lange termijn. Iedereen wil zijn eigen stukje grond verdedigen. Zijn er dan zoveel haantjes op dat het maar niet wil lukken om samen om de tafel te zitten? ASO zal daarin zeker een rol spelen en dat is begrijpelijk."

Er mogen dan misschien wel vele haantjes zijn, onder de organisatoren lijkt ASO voor alleenheerser te spelen. "Ik denk dat zij de enige organisator zijn die momenteel iets verdienen. Dat willen zij zo houden en dat is logsich. Zolang niemand zich daar naast zet, is het moeilijk om iets te veranderen."