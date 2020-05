Dit gebeurde er op 1 mei in de geschiedenis: Eschborn-Frankfurt en Stan Ockers

1 mei is de Dag van de Arbeid, maar ook de dag van de Duitse semiklassieker Eschborn-Frankfurt. Door de coronacrisis kan de wedstrijd dit jaar uiteraard niet doorgaan, maar graag geven we u enkele historische feiten mee van de wedstrijd.

Eerst en vooral heette de Eschborn-Frankfurt vroeger anders namelijk de Rund um den Henninger-Turm, u mag kiezen wat u het eenvoudigste uitgesproken krijgt.

De laatste Belgische winnaar wan de klassieker dateert al van 1992, Frank Van Den Abeele won toen. Naast de Omloop Mandel-Leie-Schelde en de GP van Wallonië de enige overwinning uit zijn carrière. Naesen kwam met een derde plaats nog dichtbij in 2018. In de geschiedenis staat België er beter voor. Het landenklassement wordt aangevoerd door de Belgen met 17 overwinningen, Duitsland heeft er 13 en Italië 7.

Die Duitse overwinningen zijn geen wonder in een Duitse klassieker. Vooral sprintbom Erik Zabel legde zich toe op het winnen van de wedstrijd. In totaal kwam Zabel drie keer als winnaar over de streep. Maar het record is in handen van een Noor. Alexander Kristoff won al 4 keer de Eschborn-Frankfurt en is daarmee alleen recordhouder. De meest recente editie werd opnieuw gewonnen door een Duitser, namelijk door Pascal Ackermann

Ook op 1 mei: Ockers in L-B-L

Stan Ockers had in 1955 een jaar 'grand cru'. Hij won de groene trui in de Tour, won de Ronde van Lombardije, de Waalse Pijl, werd wereldkampioen én won Luik-Bastenaken-Luik op 1 mei. Het was de eerste en laatste keer dat Ockers 'La Doyenne' kon winnen. Een jaar later overleed hij na een valpartij op de piste in het Sportpaleis.