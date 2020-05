Rechtstreeks duel op komst tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel

In het laatste veldritseizoen hebben we Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet al te veel tegenover mekaar gezien door de blessure van die laatste en ook het wegseizoen heeft daar tot dusver niet voor gezorgd. De Container Cup gaat dat wel doen.

In 'De Container Cup' nemen twee atleten het tegen mekaar op in een zevenkamp. Bedoeling is uiteraard om de zeven proeven zo snel mogelijk af te leggen en op basis van de tijden wordt er ook een klassement opgemaakt. Victor Campenaerts is de wielrenner die tot dusver het best uit de verf kwam.

De leidersplaats is wel in handen van Dirk Van Tichelt. Wie weet doen Wout van Aert en/of Mathieu van der Poel wel beter dan de judoka. Zij gaan ook meedoen aan het programma en ze werden in dezelfde uitzending tegenover mekaar geplaatst.

OPNAMES ACHTER DE RUG

Dat moet dus voor een interessant duel tussen deze twee kleppers zorgen, terwijl het in de koers al een hele tijd geleden is dat ze met elkaar de strijd konden aangaan terwijl ze allebei op hun best waren. De opnames zijn reeds achter de rug, maar op de bewuste aflevering is het nog even wachten.