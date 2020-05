Sagan trekt zich op aan zoontje en liefde voor de échte fiets: "Ik haat ze" en "Zie mezelf niet als sportdirecteur"

Tot dusver zat Peter Sagan min of meer gevangen in zijn woning in Monte Carlo, waar er een stevige lockdown heerst. Binnenkort mogen ze ook daar meer buitenkomen. Niets te vroeg, want enkel trainen op de rollen, dat is niets voor Sagan.

In een gesprek met Il Corriere della Serre maakt Sagan duidelijk wat hij precies vindt van de rollen. "Ik haat ze, maar in deze periode komen ze van pas." Maar goedgezind zal hij van trainen op de rollen dus niet worden. Gelukkig kan hij nu wel vaker zijn zoon zien, want Sagan woont niet ver van zijn ex. Zijn zoontje kan hem steeds wel opmonteren. "Marlon is mijn echte motivatie."

HYPOTHETISCHE KOERSEN

Hoe is het met de vorm na al die weken met enkel trainingen op de rollen? "Zoals in november. Ik moet weer in het zadel stappen en bij de basis beginnen. Maar het zou niet logisch zijn om nu in vorm te zijn, zo ver van de hypothetische koersen."

Er is inderdaad nog heel veel onzeker. "Mijn enige zekerheid is dat ik vanaf 3 mei het huis kan verlaten." Wat wel vaststaat, is dat Sagan nog altijd de liefde voor de fiets voelt en nog niet meteen denkt aan een wielerpensioen. Een andere functie in de koers is dus zeker niet aan de orde. "Ik zie mezelf niet als sportdirecteur. Zeven uur in de auto zitten? Elke dag? Alsjeblieft, geef me de fiets terug."