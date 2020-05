Lefevere ergert zich aan aanpak virus en wil nu niet vechten tegen ASO: "Was ik jonger, ik probeerde het als dictator"

De situatie rond het coronavirus hakt er ook bij Patrick Lefevere stevig in. Zeker de voorbije week was het pittig. De CEO van Deceuninck-Quick.Step stoort zich vooral aan het antwoord van de politiek op de crisis. In het wielrennen is het ook niet altijd evident om voor éénheid te zorgen.

"Ik lees dat Senegal ondertussen zijn hele bevolking getest heeft op Covid-19 en waar staan wij in België? Zo goed als nergens met de mondmaskers en over tracing moeten we het niet eens hebben", staat te lezen in de column van Lefevere in voor Het Nieuwsblad. "Ik erger mij dood. Was ik 25 jaar jonger, ik pleegde een staatsgreep en probeerde het als dictator."

Dat hij zelf geen controle heeft op de zaak, vergt een grote aanpassing van Lefevere. "Ik ben meer dan mijn halve leven zelfstandige geweest. Altijd heb ik in de driver’s seat gezeten en zelf bepaald welke richting het uitging. Nu ligt mijn lot in handen van politici, experten en virologen."

En die moeten het dan allemaal nog eens worden. Wanneer er te veel partijen zijn, is dat lang niet vanzelfsprekend. Ook niet in de koers. Dat bleek nog maar eens uit het uitstel voor de aankondiging van de kalender waar de UCI voor opteerde. "Ikzelf zit niet meer aan tafel bij die besprekingen, maar ik kan me een redelijk goed beeld vormen van hoe die gesprekken gaan en waar ze steeds opnieuw vastlopen."

Lefevere gelooft niet meteen in een wielrennen 2.0 na de crisis. "Alle sympathie voor Renaat Schotte, maar hij heeft ongelijk als hij zegt dat dit het moment is om de wielersport te hervormen. Als ploegen hebben we geen been om op te staan. Er zijn er veel die de schijn ophouden, maar overal staat het water aan de lippen. Ik ga nu niet vechten tegen ASO, ik zal heel blij zijn als we straks toch de Tour zouden kunnen rijden."