Nieuwe datum bekend waarop politiek uitsluitsel moet bieden over BK wielrennen

Enkel een korte vermelding dat er op korte termijn een beslissing zou volgen. Meer werd er over de sportcompetities niet gezegd op de Nationale Veiligheidsraad van vorige vrijdag. Maar men kan niet blijven uitstellen. De verwachting is dat de regering woensdag zich uitspreekt over de sport.

Dan moet dus blijken dat er überhaupt nog sportmanifestaties, en dus ook wielerwedstrijden, georganiseerd kunnen worden in België deze zomer. In de wielerwereld staat vooral het BK onder druk. Dat zou volgens de UCI moeten doorgaan in augustus, maar het is dus de vraag of de federale regering dat gaat toelaten.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts is van plan om zelf met een plan naar de federale regering te stappen. Er was reeds contact tussen hem en de wielerbonden. Die stuurden hem prompt een nota met een eigen voorstel voor een stappenplan in vijf fases.

OOK AANDACHT VOOR WIELERTOERISTEN

Volgens Het Nieuwsblad zouden de wielerfederaties naast het langzaam heropstarten van de competities ook ervoor pleiten om toertochten voor wielertoeristen weer toe te laten, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, zoals het afschaffen van de bevoorrading. De wielerfederaties zijn van plan om komende maandag opnieuw te vergaderen.