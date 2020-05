Trainer neemt het op voor Evenepoel: "Remco heeft uitdagingen nodig, goede periode om ze te doen"

Aangezien er nog even geen koersen aankomen, test Remco Evenepoel zich met een serie challenges. Vanuit Nederland kwam daar echter kritiek op. Daar vinden ze dat Remco zich wel extra lijkt te moeten tonen, onder meer Bobbie Traksel waarschuwde dat hij zichzelf wel eens kon opbranden.

Trainer Koen Pelgrim maakt zich geen zorgen. "Remco heeft uitdagingen nodig. Dit is een goede periode om ze te doen. Mensen zullen daar wel een mening over hebben, en het is ook wel veel. Maar als je 300 kilometer op je gemak rijdt, en je bent goed getraind, is dat niet zo zwaar", benadrukt Pelgrim bij HLN.

Het moet natuurlijk ook geen gewoonte gaan worden. "Het is niet iets wat je elke dag moet doen. Dit was eenmalig. De dagen ervoor en erna heeft Remco het rustig aan gedaan." Wel was hij erg gemotiveerd om 50x de Muur van Geraardsbergen op te rijden. "Hij wou die beklimmingen doen. Hij heeft ze met enkele dagen uitgesteld. Omdat het slecht weer zou worden, moest het dan maar de dag na zijn Luik-Bastenaken-Luik."

Het is niet alsof er volgende maand al koers is

Pelgrim maakt zich sterk dat er voldoende zuurstof in het schema van Evenepoel zit. "Nu heeft Remco een rustweek. En ondertussen weten we ook hoe de kalender er gaat uitzien. Vanaf nu kunnen we daar beginnen naar opbouwen. Het is niet alsof er volgende maand al een koers is. Aan de andere kant kun je niet volstaan met twee of drie uurtjes trainen op een dag, en dan hopen dat je na een maand weer in topvorm bent."