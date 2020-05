Van Avermaet lonkt niet naar andere ploegen en is toegewijd aan CCC: "Gaan geen percentages meegeven aan pers"

Greg Van Avermaet, toonbeeld van loyaliteit. Het typeert hem dat hij ook in deze situatie alleen maar denkt aan zijn huidige ploeg. Anderen zouden misschien al op zoek gaan naar een andere ploeg, maar zo steekt Van Avermaet niet in mekaar.

In VTM Nieuws heeft Van Avermaet het over de financiële toestand bij CCC. "We worden goed op de hoogte gehouden en hopelijk komt er een oplossing. Volgende week gaan de winkels in Polen weer open, dat helpt onze sponsor misschien om onze ploeg te blijven steunen."

Het doel is om dit seizoen te overleven

Er was sprake van dat de renners 80% van hun loon zouden moeten inleveren, maar dat vonden er een aantal toch iets te veel. Daarom kwamen ze met een tegenvoorstel. "We zijn ermee bezig, maar we gaan geen percentages meegeven aan de pers. Het doel is om dit seizoen te overleven. En dan volgend seizoen. We weten dat het niet zeker is, maar we zijn allemaal redelijk positief."

Er is nog geen contact geweest tussen Greg Van Avermaet en andere ploegen. "We zijn niet het enige team met problemen. Mijn focus ligt bij mijn team, bij het overleven. Dat is het belangrijkste."