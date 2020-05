Allan Peiper maakt zich zorgen om mentale gezondheid renners. "Nu meer dan ooit"

In het wielrennen draait het nu vooral rond het hervatten van het seizoen, virtuele races en financiële discussies. Maar de mentale gezondheid van renners wordt zoals vaker vergeten. UAE-ploegleider Allan Peiper maakt zich dan ook grote zorgen.

"Sommige jongens doen trainingen van acht uur op de rollen thuis en ze worden er gek", zegt Peiper aan Cyclingnews. "Ze zullen het fijn vinden om opnieuw buiten te kunnen trainen, maar er zullen ook heel wat renners bezorgd of bang zijn wanneer dit mag. Zelfs de renners die nu al buiten mogen zijn bezorgd, maar dan meer om hun contract aangezien ze zich niet hebben kunnen tonen dit seizoen", weet hij.

"Zelfs al hebben ze een contract voor volgend seizoen, wat als hun sponsor de stekker eruit trekt? Er zijin veel dingen om over na te denken. De mentale gezondheid van de renners wordt in deze periode stevig op de proef gesteld. Dat is iets dat normaal niet aangehaald wordt, maar nu belangrijker is dan trainen", weet de Australiër.