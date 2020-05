Jumbo-Visma gaat langer door met jong talent dat al uitblonk in virtuele koersen

Jumbo-Visma heeft één van zijn jonge talenten langer aan zich gebonden. Tot eind 2022 kan het blijven rekenen op Jonas Vingegaard. De 23-jarige Deen heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract van twee jaar.

Als wegwielrenner is het grootste succes van Vingegaard bij Jumbo-Visma tot dusver zijn overwinning in de koninginnenrit van de Ronde van Polen in 2019. Het koersen op de rollen ligt hem ook wel enorm goed, bewees hij de voorbije weken.

TWEEMAAL TWEEDE OP DE ROLLEN

Zowel in het virtuele clubkampioenschap van Jumbo-Visma als in de eerste rit van de eCompetition van de ploeg kaapte Vingegaard de tweede plaats weg. In die laatste wedstrijd eindigde hij dus vlak achter winnaar Wout van Aert.

Met deze contractverlenging bevestigt Jumbo-Visma het geloof in het potentieel van Vingegaard. Het wordt uitkijken tot wat de Scandinaviër de volgende twee jaar nog allemaal in staat is.