Van der Sande blij met einde van lockdown en plant challenge met De Gendt: "Als kind dat naar Sinterklaas uitkijkt"

Een grote opluchting voor Tosh van der Sande: hij mag weer in de openlucht fietsen op de weg. De renner van Lotto Soudal is uitgeweken naar Benigembla, een klein dorp in Alicante. Daar zat hij 48 dagen lang in een stevige lockdown.

Vanaf zaterdag mocht Van der Sande weer met zijn fiets trainen op de openbare weg. Sinds het zeker was dat we weer buiten mogen fietsen, telde ik de dagen af. Als een kind dat naar Sinterklaas uitkijkt. Ineens waren die rollen er te veel aan. Ik heb hier twee klimmen. De ene is een geasfalteerd geitenpat dat ik het meest op en af rij. Ik kwam slechts vier coureurs tegen", vertelt hij over zijn eerste ritten in GvA.

WHATSAPPEN MET DE GENDT EN WELLENS

Meestal vertoeft hij op korte ruimte samen met al zijn teamgenoten. Dan is dit wel even een ander leven. "Ik ben wel blij dat we via het onlineplatform Zwift contact houden met de ploegmaats. Zo’n drie keer per week een uurtje. Dan whatsappen Thomas De Gendt, Tim Wellens en ik.”

Van der Sande staat bij Lotto onder de hoede van de sportief manager. "Marc Sergeant belt me wekelijks een paar keer. Hij heeft een achttal renners onder zich sinds de ploegleiders van Lotto-Soudal technisch werkloos zijn. Al ben ik blij dat er nu méér is dan alleen die rollen, die ventilator op je gezicht en die fitnesstoestellen."

In België bleef trainen op de weg de hele tijd toegelaten en waagde iemand als Evenepoel zich aan opvallende challenges. Wat denkt Van der Sande daarover? "Als Remco zich daar goed bij voelt, waarom niet? Ik reed ooit ook eens tien keer de Col des Rates op. Thomas en ik zijn van plan voor de fun een Everesting te doen op die berg, maar dat is niet voor morgen.”