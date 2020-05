Wel of geen WK? Knoop wordt wellicht pas eind juni doorgehakt: "In de herfst of niet"

De Wereldkampioenschappen wielrennen op de weg staan ingepland van 20 tot en met 27 september in het Zwitserse Martigny, maar door de coronacrisis staat daar net als bij vele andere koersen een vraagteken achter.

Grégory Devaud van het organisatiecomité is zal er eind juni pas worden beslist of het WK in Zwitserland kan doorgaan of niet. Publieke bijeenkomsten van meer dan 1.000 mensen zijn immers verboden tot het einde van augustus. Het vertrouwen bij de organisatoren is volgens hem redelijk groot dat de kampioenschappen op de geplande data van 20 tot 27 september zullen doorgaan.

"We moeten nederig zijn tegenover de huidige situatie uit respect voor zij die elke dag tegen het virus aan het vechten zijn", legde Devaud uit bij Sport Dimanche op RTS. "Een wielerfestival, ja, maar niet ten koste van elke prijs. We zullen consistente keuzes moeten maken, maar we mogen ook niet te koppig zijn."

Omdat de volgende vijf organisatoren al vastliggen is er van uitstel naar 2021 (dan is het aan België) geen sprake. "In de herfst of nooit. Of we moeten veel verder in de toekomst kijken, naar 2026 of 2027", besloot Devaud.