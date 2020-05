BinckBank Tour krijgt ingekorte versie en moet parcours herbekijken

Bij de BinckBank Tour zijn ze wellicht maar al te blij dat ze nog een plek gekregen hebben op de kalender en dat ze dus in principe dit jaar nog op zoek kunnen voor een opvolger voor Laurens De Plus. Al zijn daar wel bepaalde gevolgen aan verbonden.

Het zal sowieso niet de BinckBank Tour zijn zoals die oorspronkelijk voorzien was. De rittenkoers door België en Nederland zou in eerste instantie zeven dagen in beslag nemen. Het gaat nu een ingekorte versie worden: vijf dagen zal er door de Lage Landen gekoerst worden.

Dat brengt uiteraard heel wat wijzigingen met zich mee. Sowieso moet er een andere startplaats gevonden worden voor de openingsetappe. Over de noodzakelijke parcourswijzigingen zal de organisatie zich nu buigen, in overleg met alle start-en aankomstplaatsen.

VLAK NA HET WK

De BinckBank Tour zal in principe vlak na het WK wielrennen plaatsvinden, van 29 september tot en met 3 oktober. Door de inkorting van de wedstrijd zal men alleszins sneller richting België afzakken.