Dit gebeurde er op 5 mei: Vivani laat Quick.Step vieren, Ewan en Greipel verrast en Armstrong stelt eindzege veilig

Voorlopig staan er nog geen wielerwedstrijden op het programma, ook niet op deze vijfde mei. Daarom gaan we even terug in de tijd om te kijken welke prestaties in het verleden al zijn neergezet. In de hoofdrollen: Elia Viviani, Lukas Pöstlberger en Lance Armstrong.

In 2018 stond de eerste rit in lijn in de Ronde van Italië op het programma, weliswaar op Israëlische bodem. Het was een etappe van Haifa naar Tel Aviv en op het einde kregen de sprinters een eerste kans om zich te meten. Elia Viviani vloerde Jakub Mareczko en Sam Bennett: de Italiaan, toen in loondienst bij Qiuick.Step, mocht de champagne laten knallen. Viviani zou in die editie nog drie ritten winnen.

GROTE VERRASSING IN EERSTE GIRORIT IN 2017

Een jaar eerder was het op 5 mei zelfs de allereerste dag van de Giro, met een rit van Alghero naar Olbia. Het leek ook toen een opportuniteit voor de sprinters, maar dat was buiten de late uitval van Lukas Pöstlberger gerekend. Het peloton dreigde hem nog op de nek te vallen. Ewan was in de spurt sneller dan Greipel, maar Pöstlberger bleef nipt buiten schot.

Een andere rittenkoers dan: de Tour Du Pont. In de jaren '90 was dat een Amerikaanse rittenkoers over elf etappes. Op de slotdag werd een individuele tijdrit gereden. De Rus Ekimov zette een demonstratie neer. Lance Armstrong werd vijfde, op 1 minuut en 55 seconden van de ritwinnaar. Dat was nog ruimschoots voldoende om de zege veilig te stellen. Armstrong had in de eindstand nog een marge van twee minuten op Ekimov.