Flanders Classics-CEO gaat niet zweven: "We moeten gedisciplineerd blijven om dit te realiseren"

CEO Tomas Van Den Spiegel, die aan menige online vergaderingen met de UCI heeft deelgenomen, reageerde op de nieuwe kalender op Twitter. "Het is goed om een nieuwe wielerkalender te hebben en nieuwe doelen om naar uit te kijken."

Absoluut positief nieuws. Tegelijkertijd is er wel het besef dat voorbehoud moet aangetekend worden en alles afhangt van de evolutie van de volksgezondheid. "Laten we eerlijk zijn, we moeten allemaal gedisciplineerd om dit te realiseren."

Good to have a new cycling calendar and new goals to look forward to! But let’s face it, we need all to stay disciplined to make this happen. pic.twitter.com/TBOZ4b9XyQ