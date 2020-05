Lampaert doet beter dan Evenepoel en Campenaerts in fietsonderdeel en claimt olympisch ticket

Neen, een nieuwe besttijd in de totaalstand van 'De Container Cup' heeft Yves Lampaert niet kunnen neerzetten. Wel was hij erg rap in het fietsonderdeel, sneller dan Remco Evenepoel en Victor Campenaerts. Genoeg om bondscoach Rik Verbrugghe te overtuigen?

Lampaert kwam in de zevenkamp van het VIER-programma uit tegen de 17-jarige gewichthefster Nina Sterckx. Die kende niet meteen een ideale start: ze viel van de loopband in de openingsproef. Die achterstand kon ze nooit meer goedmaken.

In het golfen sloeg Lampaert het balletje 117 meter ver: de beste prestatie in dat onderdeel tot dusver en daar was hij zelf wel verrast door. Drie kilometer fietsen was het laatste nummer: Lampaert deed dit twee seconden sneller dan Evenepoel en Campenaerts hadden gedaan.

IN DE TOP VIJF

"Sorry gasten, maar Lampaert mag naar de Olympische Spelen", sprak de nummer drie van het BK tijdrijden van vorig jaar over zichzelf in de derde persoon. "Aangezien we geen competitie hebben, geeft De Container Cup de doorslag voor de Olympische Spelen, hé." Voor alle duidelijkheid: Toon Aerts legde het fietsnummer tot dusver ht snelst af. In de stand van de zevenkamp in zijn geheel staat Lampaert vijfde. Dirk Van Tichelt blijft leider.