Organisatoren zien plan van Nuyens niet meteen zitten: "Koersen met eigen karakter" en "Hoe financieel organiseren?"

Zeker voor de kleinere koersen zal het enorm lastig worden om een plekje te vinden op de kalender voor de rest van het jaar. Daarom wil Nick Nuyens van de vier laatste manches van de Bingoal Cycling Cup een rittenkoers maken. Hoe kijken de aparte organisatoren van die koersen daar naar?

Ben Simons staat namens de Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem in voor de Schaal Sels en Memorial Rik Van Steenbergen. "We willen meewerken als er een rittenkoers komt met de 4 resterende manches van de Bingoal Cycling Cup", toont Simons zich bij Sporza van goede wil. "Maar onze koersen zullen dan wel in een afgeslankte versie gereden worden."

Dat zou lang niet hetzelfde zijn. "Dan kun je onze wedstrijden nog moeilijk de Schaal Sels en de Memorial Rik Van Steenbergen noemen. Dat zijn wedstrijden met een eigen karakter. En dat gaat verloren als we een veel slankere versie organiseren. Het zou spijtig zijn als we een jaartje moeten overslaan. Maar het is beter zo, dan dat we voor altijd spijt hebben dat we de koersen hebben laten doorgaan met alle gevolgen vandien."

GEBREK AAN MEDEWERKERS

Paul Haspeslagh van Koolskamp Koers is al helemaal niet gewonnen voor het idee en ziet tal van problemen. "Tot eind augustus mogen er geen massa-evenementen plaatsvinden in België. Dat betekent dat we geen toeschouwers en VIP's kunnen ontvangen aan de aankomst. Bovendien zou die rittenkoers waarschijnlijk plaatsvinden in de verlofperiode, waardoor we ook een gebrek aan medewerkers zullen hebben."

SPONSORING NOG NIET ROND

Terwijl er nog een pak werk op de plank ligt om het allemaal rond te krijgen. "Tegen juli of augustus kunnen we ook niet klaar zijn met de voorbereiding van onze wedstrijd. We liggen al sinds 2 maart stil en de sponsoring is nog helemaal niet rond. Hoe kunnen we onze koers dan financieel organiseren? Maar we zullen eerst nog de kalender afwachten vooraleer we een definitief standpunt innemen."