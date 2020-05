Dag op dag: Dumoulin wint proloog in Giro D'Italia met 0,02 seconden verschil

6 mei 2016. Tom Dumoulin zet een sterke tijd neer in de proloog van de Giro. Opvallende aan de winst is dat Dumoulin slechts 0,02 seconden sneller rijdt dan Primoz Roglic.

In eigen land werd Dumoulin stevig toegejuicht door eigen aanhang en de Nederlander stelt niet teleur. In 11 minuten en 3 seconden komt Dumoulin, die voor Giant-Alpecin rijdt, over de meet. Met een gemiddelde snelheid van 53,2 km per uur een sterke prestatie van de Nederlander.

Maar de verrassing van de dag kwam van Primor Roglic. De voormalig skischansspringer komt op dezelfde tijd binnen, maar doet er amper 0,02 seconden trager over. Door dat minimale verschil ontvangt Dumoulin ook meteen de roze trui.

Uiteindelijk zou Vicenzo Nibali in de roze trui eindigen, waarmee hij zijn tweede Giro won.