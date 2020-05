Flanders Classics hoopt twee koersen alsnog op de kalender te krijgen

Wedstrijden als Gent-Wevelgem, Dwars voor Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen hebben een plekje gekregen op de nieuwe kalender van de UCI. Dat is al mooi. Maar wat dan met koersen als de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl?

Flanders Classics wil toch nog een poging doen om die twee wedstrijden alsnog op de kalender te krijgen. Dat meldt Het Laatste Nieuws. In principe zullen deze eendagskoersen nog wel een nieuwe datum krijgen. Dat moet uiterlijk tegen 20 mei gebeuren.

Het is dus niet zo dat er al een streep getrokken is door de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl. Het is enkel zo dat de datum waarop deze moeten gereden worden nog niet vaststaat, in tegenstelling tot heel wat WorldTour-koersen.

OVERVOLLE KALENDER

Het is dus nog zoeken naar een paar vrije dagen op de nu al overvolle kalender. De Scheldeprijs werd vorig jaar gewonnen door Fabio Jakobsen, in de Brabantse Pijl ging de winst naar Mathieu van der Poel.