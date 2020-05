James Piccoli wint derde rit in Tour for All, Vervaeke eerste Belg



Vandaag werd de derde rit van Tour for All gereden. In een spannende finale slaagde de Canadees James Piccoli erin om de ritzege binnen te slepen. Het is een opvallend zicht. De wielrenners die van thuis uit op de rollen fietsen, terwijl ze op het scherm doorheen een vulkaan fietsen. Maar dat weerhield Piccoli er niet van in de laatste kilometer het verschil te maken. Het was de Italiaan Pozzovivo die aan de leiding stond, maar zich op het allerlaatste moment nog zag voorbijgesneld worden door een klein groepje renners. Bij dat groepje zat ook de Belg Louis Vervaeke. Vervaeke zou uiteindelijk vijfde worden. Piccoli ging op 500 meter van de finish ervandoor en niemand die hem nog kon inhalen. De Canadees van Israel Start-Up Nation eindigde eerst, met enkele seconden voor op de Fransmannen Molard en Madouas. Lees ook... Sportdirecteur Dirk Demol in de wolken met overwinning van zijn pupil



