Sportdirecteur Dirk Demol in de wolken met overwinning van zijn pupil

Wie deze namiddag aan zijn televisiescherm gekluisterd zat, was Dirk Demol. De Belgische sportdirecteur van Israel Start-Up Nation wilde weten hoe zijn renners het er vanaf zouden brengen in de Tour For All. Enorm goed, zou blijken.

Zeker eentje in het bijzonder was in grote vorm. James Piccoli vlamde op de rollen naar de overwinning in deze virtuele bergetappe. Tot grote tevredenheid van Demol, die op sociale media laaiend enthousiast reageerde. "Piccoli!!! Onze Canadees wint", tweette Demol na het bekijken van de wedstrijd op Eurosport.

"Wat een beklimming van James", volgde er nadien nog lof voor de ritwinnaar van de dag. Israel Start-Up Nation is alvast sterk op dreef in deze virtuele wedstrijd via Zwift. "We hebben al twee van de drie ritten gewonnen in de Tour For All."