Contador komt met opmerkelijke uitspraak over Evenepoel: "Als die waarden kloppen..."

Alberto Contador is een grote fan van Remco Evenepoel. Meer nog, de ex-winnaar van alle grote rondes houdt er rekening mee dat Evenepoel dit jaar al de Ronde van Italië kan winnen.

"Zo'n talent heb ik in mijn leven nog niet gezien", opende Contador bij een Facebook Live-sessie bij Sporza. "Hij wint de Algarve, San Sebastian, het EK tijdrijden... hij doet ongelooflijke dingen."

"Als die waarden kloppen..."

Vorig jaar op trainingskamp kwamen de mannen van Deceuninck eens op bezoek bij Contador. Evenepoel stond toen aan de start van zijn profcarrière. "Ik heb een koffie met Evenepoel gedronken en zijn beginnen praten. Hij vertelde me de resultaten van zijn 20-minuten test. "Als dat waar is, speel je mee in grote rondes" zei ik hem."

Volgens Contador kan Evenepoel zelfs bij zijn debuut dit jaar de roze trui mee naar huis nemen. "Die stap is niet groot meer. 20 minuten is niet hetzelfde als 3 weken, maar zijn waarden zijn fenomenaal. Het is een goede keuze om in de Giro te starten. Het is er meer man-tegen-man terwijl je in de ploeg een sterkere ploeg moet hebben en die is er nu niet bij Deceuninck-Quick.Step