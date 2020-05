Jumbo-Visma houdt vast aan plan om met drie kopmannen te starten in Tour de France

Ook met een nieuwe kalender kiest Jumbo-Visma ervoor om vast te houden aan het oorspronkelijke plan om met drie kopmannen van start te gaan.

Primoz Roglic (winst Vuelta 2019), Tom Dumoulin ( winst Giro 2017) en Steven Kruiswijk (podium Tour 2019) zullen dus samen aan de start staan van de Tour. Wie de kopman is bij de Nederlandse formatie staat nog niet vast. Wat wel zeker is, is dat Jumbo met die drie namen alleen zich normaal gezien wel zal kunnen meten met Team Ineos. De vraag is alleen of ze bij Jumbo ook de kastanjes voor elkaar uit het vuur durven halen.

Eén ding kan evoor zorgen dat de selectie van Jumbo-Visma toch nog aangepast zal worden, zegt sportief directeur Merijn Zeeman aan Cyclingnews. "We zullen moeten bekijken hoe de renners uit de lockdown gaan komen. Ze moeten klaar zijn om een hoog niveau te halen op het moment van de Tour. Er is dus nog niets officieel, maar voorlopig blijft alles ongewijzigd. We willen naar de Tour gaan en proberen om die te winnen", klinkt het ambitieus.