Karl Vannieuwkerke maakt zich geen zorgen over wegvallen drukke sportzomer: "Er komt er nog een aan"

Karl Vannieuwkerke maakte zich op voor (alweer) een enorm drukke sportzomer met de Olympische Spelen, de Ronde van Frankrijk en het EK voetbal. Maar die sportzomer is nu helemaal in het water gevallen. Toch maakt de Sporza-journalist zich geen zorgen.

"Of het EK voetbal nu dit jaar of volgend jaar plaatsvindt, maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Ook voor de Olympische Spelen vind ik dat", zegt Vannieuwkerke op de boot bij Gert Late Night. "Het is wel nog niet zeker dat die Olympische Spelen volgend jaar wél kunnen doorgaan. Maar zoals het er nu naar uitziet, verschuift deze zomer gewoon naar volgend jaar en is er dan een drukke sportzomer", is Vanniewkerke rustig.

Het enige project dat (voorlopig) nog niet in het water is gevallen, is de Ronde van Frankrijk. "Hopelijk kunnen we ook deze zomer een versie van VIve le Vélo maken", reageert hij.

Geen zorgen over nieuwe kalender

Vannieuwkerke vindt spreken van een overvolle koerskalender een kwestie van perceptie. "Normaal gezien zijn er altijd 2 à 3 koersen per week in het wielrennen. Het enige verschil nu is dat de koersen van een hoog niveau sneller op elkaar zullen volgen. Het zal puzzelen zijn om iedereen te laten starten in zijn favoriete wedstrijd", maakt hij zich weinig zorgen over de indeling van de nieuwe kalender.