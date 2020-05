Lefevere ligt bijna KO, maar heeft begrip: "Voor het eerst in mijn leven ben ik heel nederig"

Patrick Lefevere heeft er nog altijd geen zicht op hoe het wielrennen uit de coronacrisis gaat komen. Het is afwachten hoe de sponsors gaan reageren. Daar hangt hij nu volledig van af.

Deceuninck-Quick Step heeft een groot budget nodig om iedereen te blijven betalen. "Ik ben van nature een bokser en momenteel lig ik op de koord. We hebben niet veel te zeggen, want als we 1 uppercut krijgen zijn we dood", vertelt Lefevere in Extra Time Koers.

"Mijn bedienden staan op technische werkloosheid. Renners moeten ook inleveren. Maar eigenlijk gaat het erom wat de sponsors nog willen betalen. "Als morgen sponsor X, Y of Z zegt: “Sorry, we hebben al 4 maanden geen exposure meer, wij betalen niet meer”, dan is dat zo", zegt Lefevere.

Maar Lefevere heeft begrip voor de positie van de sponsors. "Verkoop vandaag maar eens een raam, vloer, matras of auto. Ik heb begrip voor alles. Voor het eerst in mijn leven ben ik heel nederig."