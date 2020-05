Na eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen straks ook volwaardige Tour in het dameswielrennen? "2022 is meest logische"

Het vrouwenwielrennen wint steeds meer aan prestige en het eindpunt is nog lang niet in zicht. Als het eventjes meezit, rijden de vrouwen dit jaar nog hun allereerste Parijs-Roubaix. Ook een volwaardige Tour is stilaan in zicht.

Om een vrouwenkoers te krijgen van dit soort wedstrijden is uiteraard de medewerking van de ASO nodig en die wil zeker inzetten op meer koersen voor het vrouwenpeloton. Wat de grote ronden betreft is er elk jaar al de Giro Rosa, de vrouwelijke versie van de Giro, en in 2014 werd ook La Course in het leven geroepen.

Dat is een eendagswedstrijd tijdens een dag in de Tour voor de mannen, maar de ASO maakt ook werk van een volwaardige Tour in het vrouwenwielrennen. "We willen uitbreiden en stap voor stap het aantal vrouwenwedstrijden vergroten", verklaart Christian Prudhomme aan het Franse persagentschap AFP.

Het kan wel nog een paar jaar duren vooraleer die Tour voor dames er komt. "De kalender voor dit jaar ligt nu vast en volgend jaar zijn er de Olympische Spelen, dus 2022 is het meest logische", redeneert de ASO-directeur. Vorig jaar werd Marianne Vos de winnares van La Course. De editie van dit jaar zou er op 29 augustus in Nice komen.