OFFICIEEL: Toptalent Pogacar verbindt zijn lot tot 2024 aan UAE Emirates

Wielerformatie UAE Team Emirates weet dat ze met Tadej Pogacar goud in handen hebben. Ze boden de jonge Sloveen een contractverlenging van één jaar aan en hij ging akkoord.

Tadej Pogacar ligt nu tot 31 december 2024 vast bij UAE Team Emirates. Dat maakte de Arabische wielerformatie bekend via de officiële mediakanalen. De 21-jarige Sloveen liet zich al gelden als een groot toptalent. Zo won hij vorig jaar drie etappes in de Vuelta.

"Ik ben blij dat ik deze verbintenis met UAE Team Emirates kan verderzetten. Hier ben ik professional geworden en voel ik me op mijn gemak. Ik geloof in het team in ik wil deel uitmaken van dit ambitieuze project. De volgende vijf jaar zullen fundamenteel zijn voor het team en mijn carrière. Ik hoop dat het vijf vruchtvolle jaren zullen worden voor beide partijen", reageerde Pogacar op de contractverlenging.