Ex-veldrijdster 75 jaar na Bevrijding: "Grootvader gevangen genomen in België, zag dingen die ik mij niet kan inbeelden"

Wyman rakelt op Twittter het verhaal van haar grootvader op. "Mijn grootvader werd in België gevangen genomen en werd een gevangene in verschillende oorlogskampen in Polen. Als een dokter in het leger zag hij dingen die ik me niet kan inbeelden."

De 39-jarige Wyman, die overigens uitstekend Nederlands spreekt en schrijft, herinnert zich nog zijn levensleuze. "Hij zei altijd: 'Als je niets goeds te zeggen hebt, zeg dan helemaal niets.' Hij leefde volgens dat motto. Vandaag vieren we de vrede. Daar ben ik wel voor. I'm down with that."

My grandad was captured in Belgium &ended up in various prisoner of war camps in Poland. As an army medic he saw things I can’t imagine. He always said “if you have nothing good to say, say nothing at all” &lived entirely by that motto. Today celebrates peace. I’m down with that.