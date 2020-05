Bettini denkt terug aan rollercoaster van emoties: "Veel klassiekers gewonnen, maar niets weegt op tegen Giro"

Zonde dat we in deze dagen niet naar de Giro kunnen kijken, zoals dat oorspronkelijk voorzien was. Het is wel het moment om terug te blikken op vorige edities en dat doet Paolo Bettini ook. De ex-renner blikt terug op de editie van 2005.

"Het was mijn eerste Giro in drie jaar. Van begin tot einde was het een rollercoaster van emoties", weet Bettini nog. In de openingsetappe schoot de Italiaan meteen raak. "Ik was nog maar één keer dicht bij een zege in de Giro geweest. Daarom smaakte mijn overwinning zo zoet. Het was een ongelooflijk gevoel, ik was er al een decennium naar op zoek. Om ook in het roos te staan, was de kers op de taart."

IN HET ROOS DOOR TOSCANE

Bettini moest zijn roze trui meteen weer afstaan, maar slaagde er wel nog een paar keer in die terug te veroveren. "Het was heel emotioneel om in rit 7 opnieuw in het roos te starten, want het parcours liep langs mijn eigen streek in Toscane." Eens de koers het hooggebergte op zocht, was het in het klassement aan de rasklimmers.

DOELEN BIJGESTELD

Bettini stelde dan ook zijn doelen bij. "Ik begon te denken aan de puntentrui. Ik ging telkens voor de punten en kon met een mooie voorsprong het twe"ede deel van de wedstrijd in. Uiteindelijk arriveerde ik in Milaan met een voorsprong van acht punten en was het de eerste keer dat ik de trui zou winnen. Ik herhaalde het in 2006, maar qua gevoel was het niet te vergelijken met 2005."

In 2006 zou hij ook opnieuw een rit weten te winnen in de Ronde van Italië. "Ik heb veel klassiekers gewonnen en ritten in grote ronden, maar niets weegt op tegen de Giro."