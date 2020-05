Einde van actieve wielercarrière en rol als ploegleidster in zicht voor ex-wereldkampioenen Van der Breggen en Blaak

Verrassend nieuws uit Nederland: daar maakt Anna van der Breggen zich stilaan klaar om te stoppen als actief wielrenster. Hetzelfde geldt voor die andere 30-jarige renster, Chantal Blaak. Voor beiden wacht een rol als ploegleidster bij Boels-Dolmans.

Momenteel rijden ze allebei nog voor de ploeg. Dat zullen ze ook doen wanneer de koers straks kan hervatten, hopelijk in augustus van 2020. Heel lang gaan ze wel niet meer door. Van der Breggen gaat koersen tot eind 2021. Blaak doet er nog het voorjaar van 2022 bij, maar hangt dan ook de fiets aan de haak.

Dat hebben beide rensters verteld aan de NOS. "Ik heb één jaar bijgetekend als renster. Na volgend jaar stop ik met fietsen. Als topsporter moet je echt die motivatie hebben om te willen winnen. Voor de Spelen voel ik die motivatie, maar soms is het ietsje minder voor andere wedstrijden. Van der Breggen is de regerend olympisch kampioene en werd wereldkampioene in 2018. De voorbije vijf jaar was ze telkens de beste in de Waalse Pijl.

Ook Chantal Blaak heeft al heel wat gepresteerd als wielrenster. Zij reed naar de wereldtitel in 2017. "Ik wil stoppen op het hoogste niveau, dus wanneer stop je dan? Dat is een lastige keuze, maar ik denk dat dit een heel mooi moment is", verwijst Blaak naar haar nakend afscheid in 2022.