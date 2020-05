Museeuw vergelijkt potentieel van Van Aert en Van der Poel en merkt de verschillen op: "Buitengewone talenten"

Nadat ze de voorbije jaren in het veld al de mannen in de spotlights waren, is het uitkijken naar de volgende grote exploten van Mathieu van der Poel en Wout van Aert op de weg. De volgende jaren moeten ze kunnen schitteren in de grote klassiekers. Maar wie ligt wat het beste?

Johan Museeuw spreekt er zich over uit in een Facebook Live van Shimano. "Ik denk dat ze beiden in een categorie van buitengewone talenten horen. Dat ze toch wel iets verschillen als renner, qua stijl en ook als persoonlijkheid. Dat is ook goed."

Wat zijn die verschillen dan? "Ik denk dat Van Aert iets makkelijker met wattages omgaat en dat Van der Poel een explosieve renner is die vooral superveelzijdig is. En dat die ook in alle soorten wedstrijden kan meedoen voor de overwinning. Het mag vrij moeilijk zijn voor Van der Poel, het mag vrij vlak zijn, hij kan ook massasprinten winnen."

Voorspellen wie het snelst gaat oogsten in de grote voorjaarsklassiekers is niet evident. "Ik zou niet durven zeggen wie als eerste de Ronde van Vlaanderen of Roubaix gaat winnen. Ik denk dat Van Aert eerder Parijs-Roubaix op zijn palmares zal schrijven en Mathieu van der Poel de Ronde van Vlaanderen."

In Vlaanderen ziet Museeuw immers mogelijkheden voor Van der Poel om zijn explosiviteit uit te spelen. In de eerste plaats heeft Mueeuw wel een enorm respect voor zowel Van der Poel als Van Aert. "Vooral passen ze in de categorie buitengewone atleten die niet elk jaar worden gemaakt. Waar ook Sagan in zit, om toch maar een naam te noemen."