Voormalig UCI-baas ondersteunt deels visie van Lelangue: "Velon ver verwijderd van de macht om ASO uit te dagen"

De discussie woedt volop over het model van de wielersport. John Lelangue pleit er als één van de weinigen voor om alles te laten zoals het is. Ook Brian Cookson, de voormalige UCI-voorzitter, zou het geen ramp vinden. Hij verwacht alleszins niet snel veranderingen.

Cookson sneed het onderwerp aan in zijn column voor CyclingWeekly. "Zolang de Tour en de organisatie zo'n sterke positie hebben in de sport, zie ik niet snel iets veranderen. Velon is van elf WorldTour-teams, maar heeft geen Franse ploegen en ook Movistar doet niet mee. Velon is nog ver verwijderd van de macht om ASO uit te dagen. Ik zie weinig rendabele alternatieven."

Maar dat is lang geen reden tot paniek, meent Cookson. "Moeten we ons daar zorgen over maken? Misschien niet. Volgens mij is het wielrennen succesvol geëvolueerd in een uniek model, een systeem waarbij de grote kosten gedragen worden door een combinatie van sponsoren, autoriteiten en complexe tv-rechten."

DUURZAAM ECONOMISCH SYSTEEM

John Lelangue beweerde eerder al dat er niets mis is met het huidige model. Cookson kan er dus ook wel mee leven, al wil hij niet zover gaan als de Lotto-manager. "Misschien is het huidige model niet perfect. Maar het is door de jaren heen gegroeid tot een duurzaam economisch systeem dat er voordien nog niet geweest is."