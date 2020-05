Wout van Aert moet leiding in eCompetition Jumbo-Visma afstaan aan Nederlandse ploegmaat

Bij Jumbo-Visma hebben ze de tweede etappe van hun eigen eCompetition afgewerkt. Wout van Aert had de eerste virtuele rit gewonnen en begon dus als leider. Die positie is hij nu wel kwijt aan Mike Teunissen, de winnaar van de tweede etappe.

In elke virtuele rit kunnen de renners van Jumbo-Visma punten verdienen. Van Aert was dus de leider na de openingsetappe, maar had wel weinig marge. Sepp Kuss had net als hem 15 punten en Mike Teunissen had ook al 13 punten verzameld.

Onder andere op basis van tussensprinten wordt er ook nog een ander puntenklassement opgemaakt en daarin stond Mike Teunissen er het best voor. Die won ook in de tweede rit de tussensprint. De overwinning in de tweede rit werd beslecht door een sprint met zeven.

VAN AERT NOG NET IN TOP TIEN

Daar was Wout van Aert niet bij. Hij moest het stellen met een tiende plaats en zo was de leiderspositie in het algemeen klassement al zeker weg. Teunissen kon zijn sprintsnelheid wel aanwenden op het einde en kroonde zich tot ritwinnaar, voor Lars Boven en Jonas Vingegaard. Zo sloeg Teunissen ook meteen een dubbelslag en werd hij de nieuwe leider.