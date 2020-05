De Gendt redt eer van coureurs en fietst sneller dan roeier, Naesen heeft nog altijd koppositie

Het was tot dusver de meest opvallende statistiek in 'De Container Cup': ondanks dat al heel wat wielrenners hadden meegedaan, bleek de snelste fietser... een roeier. Tim Brys namelijk. Dat is niet langer het geval: De Gendt reed nog sneller dan hem.

De Gendt had in de eerste nummers nog niet te veel energie verspeeld en kon in de drie kilometer op de spinning fiets zijn capaciteiten aanspreken. De renner van Lotto legde deze af in 3:59:75 en deed dit zo drie seconden sneller dan Brys. Een wielrenner is dus weer de beste fietser in het VIER-programma.

BONDSCOACH BELLEN

"Bel de bondscoach maar voor de Olympische tijdrit", klonk het meteen bij De Gendt. Hij slaagde er wel niet in om de nieuwe leider te worden in het totaalklassement. Die eer blijft weggelegd voor Oliver Naesen. Met een tijd van 10:58:88 is De Gendt zevende.

Daarmee was de Waaslander wel de beste deelnemer in de meest recente aflevering. Voor voormalig wereldkampioen en Europees kampioen taekwondo Jaouad Achab was het afzien. Met een tijd van 15:07:17 is hij voorlopig veertiende.