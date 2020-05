Ex-winnaar Brabantse Pijl opgelucht nadat corona familie teisterde en richt zich op koers: "In moeilijk parket"

Corona kan wat doen met een mens en ook wielrenners en hun families blijven niet noodzakelijk gespaard. De ouders van Thibaut Pinot werden ziek en hetzelfde deed zich voor bij die van Sonny Colbrelli. De ploegmaat van Dylan Teuns kan zich weer richten op de koers, maar staat voor een nieuw dilemma.

"Mijn ouders en mijn grootmoeder hebben een maand in het ziekenhuis gelegen", vertelt Colbrelli aan SpazioCiclismo. Zeker zijn grootmoeder behoorde gezien haar leeftijd tot de risicopatiënten. "Ik was superopgelucht toen ze mochten naar huis gaan."

GIRO OVERSLAAN HET OORSPRONKELIJKE PLAN

Het ergste lijkt achter de rug, waardoor de focus weer naar de koers kan. Wat kan de wielersport dit jaar nog brengen voor Colbrelli? "Het ligt anders voor de Tour dan in voorgaande jaren, want de ploeg wil het goed doen met Mikel Landa en een ploeg bouwen rondom hem en Wout Poels. Als ik wil slagen in de klassiekers, moet ik de Giro overslaan, wat ook in mijn initiële plannen stond."

Het is nu toch weer een stuk minder zeker dat voor die optie gekozen zal worden. "Als ze me vragen te kiezen tussen de Giro en de klassiekers, brengen ze me in een moeilijk parket. Ik wil er absoluut bij zijn in de klassiekers, maar er spelen nog andere bellangen."