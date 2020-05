'Geen ruimte meer voor NK wielrennen in 2020'

In België zijn ze er de hoofden nog over aan het breken, maar in Nederland zijn ze er stilaan uit wat de nationale kampioenschappen betreft. Die zullen dit jaar niet plaatsvinden. Op een opvolger voor Fabio Jakobsen is het dus nog even wachten.

Sinds het ontstaan van de coronacrisis is het voor KNWU-directeur Thorwald Veneberg elke dag wel nadenken over een oplossing voor één of andere koers. Over de nationale kampioenschappen is Veneberg reeds tot een besluit gekomen.

OOK VOORSTEL VAN UCI NIET HAALBAAR

Er is geen ruimte meer om die te organiseren in 2020. Dat heeft hij verklaard aan De Telegraaf. Dan heeft hij het zowel over het NK bij de mannen als bij de vrouwen. Het Nederlands Kampioenschap ging normaal plaatsvinden van 19 tot 21 juni. Dat was door corona niet haalbaar. De UCI wilde zoveel mogelijk kampioenschappen eind augustus laten doorgaan, maar ook dat is in Nederland niet haalbaar.

Waardoor het meer dan waarschijnlijk een afgelasting gaat worden. Vorig jaar kroonden Fabio Jakobsen bij de mannen en Lorena Wiebes bij de vrouwen Nederlands kampioen.