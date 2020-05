Gepland voor oktober en toch al geschrapt: profs moeten niet aan de bak in Zwevezele Koerse

Voor de organisatoren die vroeg genoeg willen beslissen over het al dan niet doorgaan van hun evenement, zit er weinig anders op dan af te gelasten. Dat geldt ook voor kermiskoersen voor profs. Het meest recent is de beslissing om Zwevezele Koerse te schrappen dit jaar.

Eerder verdwenen ook Izegem Koers en Desselgem Koerse al van de kalender. Zwevezele Koerse, ook gekend als de West-Vlaamse Sluitingsprijs, zou in principe plaatsvinden op 2 oktober. Het is dus nog wel heel wat maanden tot die tijd, maar toch beslisten de organisatoren nu al om af te gelasten.

Geen profs dus dit jaar in Zwevezele. In 2019 won daar Alexander Richardson. Later versierde de Brit een contract bij Alpecin-Fenix. Andere ex-winnaars zijn renners als Edward Theuns, Timothy Dupont en Yves Lampaert.