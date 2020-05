Goed nieuws voor Van Avermaet en ploegmaats: ze hebben uitsluitsel over uitkering van wedde op jaarbasis

Moeten onderhandelen over datgene waar je eigenlijk sowieso recht op hebt: gezellig is anders, maar er is toch een lichtpuntje voor Greg Van Avermaet en zijn ploegmaats. CCC heeft beloofd om minstens de helft van de jaarwedde van de renners uit te betalen.

Dat meldt Het Nieuwsblad. De helft, dat klinkt nochtans niet geweldig. Maar het had wel degelijk erger kunnen zijn. Sinds het begin van de crisis weerklonk het al snel dat de renners enkele maanden slechts twintig procent van hun loon zouden ontvangen. De lonen van de maand april werden ook niet uitgekeerd en ook voor de maanden mei en juni ziet het er niet bijzonder goed uit. Daarna zou er toch opnieuw meer moeten mogelijk zijn, zodat op jaarbasis minstens vijftig procent van het wedde gaat worden uitbetaald. ANDERE HOOFDSPONSOR IN 2021 Onder meer Greg Van Avermaet voerde hiervoor recentelijk gesprekken. Over het uitbetalen van het achterstallige loon uit de maand maart is er nog geen akkoord, maar dat zou slechts een kwestie van punten en komma's zijn. Volgend jaar zal er wel een andere hoofdsponsor aangetrokken moeten worden om de ploeg te laten voortbestaan.