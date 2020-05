Ploeg van Ben Hermans gaat in coronatijd... op trainingskamp!

Tijdens coronatijden is het voor de meeste renners gewoon op hun eentje hun fietstochten afmalen... maar niet voor iedereen. Voor renners van Israel Start-Up Nation was het verzamelen blazen in het land van de afkomst van de ploeg. Daar zijn ze zowaar begonnen aan een stage.

Het lijkt hallucinant tijdens deze coronacrisis, maar in Israël kan het blijkbaar: het is het eerste land dat opnieuw een wielerstage toestaat. Drie dagen na mekaar werken de renners intensieve ritten af in het noorden van Israël. Uiteraard is dit het eerste trainingskamp sinds de uitbraak van het coronavirus.

Only In Israel: ISN First Professional Team To Go On Training Camp Since Covid-19.



•Team has started the first organized training camp since Corona

•Three days of intensive riding in northern Israel

•Israel – the first country to allow it#VisitIsrael #OnlyInIsrael



(1/2) pic.twitter.com/6SJY7Qw0qo — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) May 12, 2020

Er gelden natuurlijk wel strikte regels. Zo moet er aan social distancing gedaan worden en gebruiken zowel renners als ander personeel veelvuldig gebruik van mondmaskers. Er zal ook regelmatig de lichaamstemperatuur gemeten worden.

(2/2)

•The camp is held under strict rules, including social distancing, the use of masks, and body temperatures checkups

•Team leaders: “This is the very first step toward resumption of the season”

www.https://t.co/BUnP10SJ7C



Pics: @RonenTopelberg#VisitIsrael #OnlyInIsrael pic.twitter.com/kSGj8NVBQF — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) May 12, 2020

De ploegleider van Israel Start-Up Nation zien dit als de eerste stap richting hervatting van het seizoen. Bij de ploeg rijden de Belgen Jenthe Biermans, Ben Hermans en Tom Van Asbroeck.