Spilfiguur in Operacion Puerto: "Mijn teams waren de meest cleane in het wielrennen"

Straffe uitspraak van een voormalige ploegleider die in 2006 zwaar onder druk kwam te liggen in Operacion Puerto. Manolo Sainz zou een systeem van bloeddoping in stand gehouden hebben. Anderen deden alvast veel ergere dingen, zo laat hij uitschijnen.

Sainz liet zijn renners naar dopindokter Fuentes gaan, dé man waarbij je terecht kon voor bloeddoping. In de Spaanse krant Alerta geeft Sainz aan dat hij het moeilijk gehad heeft met de gevolgen van de hele zaak. "Ik was een moedige man en dit maakte van mij een lafaard. En dan waren er nog duizenden andere dingen. Mijn kinderen hadden bijvoorbeeld een ander lot kunnen kennen." SAINZ KLAPT NIET UIT DE BIECHT OVER ZIJN RENNERS Vooral op privégebied had Sainz het liever allemaal anders zien uitdraaien. "Door sinds 1998 te reizen om alle teams te vertegenwoordigen, heb ik er niet honderd procent kunnen zijn voor mijn familie. Daar heb ik spijt van." Maar hebben zijn renners nu bloeddoping gebruikt of niet? "Dat moeten zij beantwoorden. Dat heb ik altijd gezegd en dat zal ik blijven doen de rest van mijn leven." Sainz laat dus niet helemaal in zijn kaarten kijken, maar van één ding is hij wel overtuigd. "Mijn teams waren de meest cleane in het wielrennen. Daar blijf ik bij."