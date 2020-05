Steenrijke eigenaar van Ineos vraagt om een... noodlening van 500 miljoen Britse ponden

Iedereen zal de economische gevolgen van de coronacrisis wel voelen, maar de ene kan er al beter tegen dan de andere. Bij het rijke Ineos kunnen ze wel tegen een stootje. Alhoewel. Eigenaar Jim Ratcliffe hoopt toch op honderden miljoenen steun van de staat.

Ratcliffe is de voorzitter van de Ineos chemicals group, dat in normale omstandigheden een omzet draait van zo'n 80 miljard dollar. Ineos sponsort onder andere de wielerformatie van Dave Brailsford en voorziet de ploeg van een budget rond de 40 miljoen Britse ponden.

ONDERHANDELEN MET SCHOTSE EN BRITSE REGERING

De daling van de olieprijzen in Europa heeft echter ook wel zijn invloed op de chemiereus. Petroineos is een onderneming die voor twee derde eigendom is van Ineos. Samen met het Chinese PetroChina is Petroineos nu aan het onderhandelen met de Schotse en Britse regering over eventuele steun van de staat.

Een noodlening van de overheid zou kunnen oplopen tot enkele miljoenen Britse ponden, met een maximum van 500 miljoen Britse pond. Toch opmerkelijk voor een bedrijf van één van de rijkste mensen in het Verenigd Koninkrijk.