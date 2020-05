Voormalig begeleider van Van Avermaet verwacht nog spektakel: "Dit is ongezien" en "Er gaat snel gekoerst worden"

Liefst acht jaar kwam Greg Van Avermaet uit voor BMC en zes daarvan waren aan de zijde van de Australiër Allan Peiper. Die laat zijn licht nog eens schijnen op het wielerjaar 2020. Als er nog gekoerst gaat worden, gaan we wat meemaken, belooft hij.

"In de eerste koersen zullen ze helemaal voluit gaan", voorspelt Peiper bij VeloNews. "Er gaat snel gekoerst worden, want iedereen wil iets tonen." Dat is eigen aan de situatie die ontstaan is door corona. "Dit is ongezien. Er gaan een aantal verrassingen bij zitten. Er gaan renners op verschillende niveaus zitten. Niet enkel fysiek, maar ook mentaal en emotioneel."

Van enig wedstrijdritme zal bij niemand sprake zijn. "Sommigen hebben zelfs niet gekoerst sinds de Ronde van Frankrijk van vorig jaar. Er gaan nog veel vraagtekens zijn." Toch twijfelt Peiper er niet aan dat iedereen zich zo goed als mogelijk zal voorbereiden. "De mannen gaan klaar zijn om te koersen. Ze willen zich bewijzen, zeker zij die einde contract zijn."

Renners zijn van nature veerkrachtig

Die moeten in een paar maanden tijd immers een nieuw contract verdienen. "Er gaat veel onzekerheid zijn over de financiële situatie van veel ploegen." Wel gelooft Peiper dat het gros van de renners het hoofd omhoog zal houden. "Renners zijn van nature veerkrachtig. Ze slaan terug na valpartijen waarbij mensen denken dat ze nooit meer zullen kunnen koersen. "