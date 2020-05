Komt er een Ronde van Vlaanderen zonder publiek? "Als er geen vaccin is, is een Ronde met publiek ondenkbaar"

Vandaag zal de Nationale Veiligheidsraad nog enkele beslissingen nemen over de sportevenementen. Zo zal het ook gaan over de Ronde van Vlaanderen. De Ronde staat op 18 oktober gepland, maar de kans is klein dat het met publiek zal doorgaan.

Alexander De Croo van Open VLD gaf meer uitleg bij Het Nieuwsblad. "Een Ronde van Vlaanderen met publiek lijkt ondenkbaar als er nog geen vaccin zou zijn. Of het virus mag zo goed als geen overdraagbaarheid meer hebben." Een massa volk moeten we volgens De Croo uiteraard niet verwachten. "Een Ronde van Vlaanderen is niet onmogelijk, maar het moet dan zonder al het volk langs de kant. Er zal een tweede golf van het virus komen en dan moeten we alles herzien", klinkt het.