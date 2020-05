Veldrit van Zonhoven krijgt er zowaar nog concurrentie bij op Super Sunday, maar organisatie panikeert niet

De Kuil van Zonhoven: één van de meest herkenbare plekken in veldritland. De cross in Zonhoven is zeker waard dat alle aandacht daar naar toe gaat. Voorlopig kan dat niet, want die wedstrijd staat geprogrammeerd op wat de Super Sunday van het wielerseizoen kan worden.

De wegkalender van de UCI voorziet immers dat op 25 oktober ook Parijs-Roubaix, de laatste etappe in de Giro én de Vueltarit naar de Tourmalet gereden worden. Alsof dat nog niet voldoende concurrentie is, komt daar nu ook de GP motorcross in Lommel bij. Die schuift op van 2 augustus naar 25 oktober. "Het lijkt me toch om een andere doelgroep te gaan", panikeert Christophe Impens van organisator Golazo niet in Het Belang van Limburg. "Hoe dan ook wordt de tv-programmatie op 25 oktober cruciaal. Maar op dit moment zijn er nog te veel gissingen. We weten bijvoorbeeld nog niet waar en wanneer het WK wielrennen zal plaatsvinden. Dat kan ook voor verschuivingen zorgen. Laten we eerst nog een maand voorbijgaan." Wel laat Impens uitschijnen dat Zonhoven niet veel hoop moet koesteren om een andere datum te krijgen. "De veldritkalender ligt vast. Je kan niemand verplichten zijn plaats af te staan aan iemand anders." Het belooft nogal een dag te worden, Super Sunday.