Wielertoeristen mogen de baan weer op als ze wegkapitein aanduiden: minister Ben Weyts geeft toelichting

Tot dusver was het vooral alleen of met twee met de fiets de baan op gaan, voor wie daar zin in had. Vanaf 18 mei mogen ook wielertoeristen weer in groep hun ritten afwerken. Als ze aan enkele voorwaarden kunnen voldoen tenminste.

Op de Nationale Veiligheidsraad kondigde de federale regering aan dat buiten trainen in groep zal toegelaten zijn voor maximaal 20 personen, in de aanwezigheid van een coach. Maar hoe vertaalt zich dat naar wielertoeristen toe? "Er moet begeleiding zijn, één persoon die verantwoordelijk is binnen de groep voor het naleven van de regels en voorwaarden", legt Vlaams Minister van Sport Ben Weyts uit aan de VRT. Dat gaat dan in de eerste plaats over handhygiëne en afstand houden. "Je moet iemand responsabiliseren die moet toezien op de naleving van de regels. Een peloton van 15 renners mag op de openbare weg. Daar kunnen ze de afstand respecteren. En dan moeten ze een wegkapitein aanduiden die moet nagaan of de regels worden gerespecteerd." Dat is wel een cruciale voorwaarde. "Er moet iemand verantwoordelijk zijn die kan worden aangetikt als de regels niet nageleefd worden." Door dit toe te laten is het eerste deel van het plan-Weyts goedgekeurd, maar over de rest werd nog met geen woord gerept. "Ik begrijp dat de experten een slag om de arm willen houden. Er zijn nog verschillende fases uitgewerkt en we hopen dat die zo snel mogelijk goedgekeurd worden."