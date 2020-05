🎥 Evenepoel vlamt La Redoute op en houdt halt bij Merckx-monument: "Hou van deze plek en kijk naar dat palmares!"

Remco Evenepoel is van plan om later dit jaar deel te nemen aan de Giro en zal dus niet kunnen starten in Luik-Bastenaken-Luik. Nochtans heeft hij wel al een band met de Ardennenklassieker. Geregeld zoekt Evenepoel met trainingsritten de regio in Luik op.





