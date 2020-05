3 voor de prijs van 1: uiterst creatieve plannen voor een fusiekoers in Italië

Niet voor elke koers zal er een plaats gevonden worden en dat zet de creatieve geesten aan het werk. In het bijzonder in Italië blijkbaar. Daar willen organisatoren van drie aparte eendagskoersen hun wedstrijden omvormen tot één eendagskoers.

Zo hopen ze wel nog een plek op de kalender te bemachtigen. Het gaat om de Coppa Agostoni, de Coppa Bernocchi en Tre Valli Varesine. Die drie koersen zouden dus fuseren tot één eendagskoers. Vorig jaar waren de winnaars in deze wedstrijden respectievelijk Riabushenko, Bauhaus en Roglic.

Als dit initatief aanvaard zou worden, gaat dit waarschijnlijk een wielerwedstrijd op moeten leveren in augustus of september. Twee datums worden als een mogelijkheid naar voren geschoven: 18 augustus en 22 september. Het hangt ook nog van een andere wedstrijd in Italië af.

AFHANKELIJK VAN RONDE VAN LOMBARDIJE

Welk parcours er ook zal uitgetekend worden, de renners moeten immers door de regoi Lombardije. Dus is het ook rekening houden met de Ronde van Lombardije. Welke datum die klassieker krijgt, kan ook een invloed hebben op de slaagkansen van de Italiaanse fusiekoers.