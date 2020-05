Zorgen voor Strade Bianche? Andere afgelasting zet hervatting van wielerseizoen op de helling

Als het allemaal loopt zoals verhoopt, zou het wielerseizoen hervat moeten worden op 1 augustus. Dat moet dan gebeuren met de Strade Bianche. Of het haalbaar is om dan al de aankomst van de koers te organiseren in Siena, is echter twijfelachtig.

De Strade Bianche komt steevast aan in Siena. De Toscaanse stad is ook bekend van de wereldberoemde paardenrace Palio. Het Piazzo del Campo is dan steeds het decor. Dit jaar zou de Palio plaatsvinden op 2 juli en 16 augustus. Wegens het coronavirus echter geen Palio dit jaar: het evenement wordt afgelast en zal ook niet op een latere datum dit jaar plaatsvinden. Het is voor het eerst sinds de Eerste Wereldoorlog dat het niet door kan gaan. Terwijl de tweede dag van het event toch pas 16 augustus ging zijn. KANS OP DOORGAAN STRADE BIANCHE KLEINER Dat is meer dan twee weken na dat de Strade Bianche er zou aankomen. Nu de Palio niet kan doorgaan, lijkt de kans ook kleiner dat Siena op 1 augustus wel profrenners zal kunnen ontvangen.